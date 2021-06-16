Группа Wolf Alice выпустила клип «Lipstick on the Glass»

Если в ролике «Delicious Things» вокалистка Элли Роуселл сидит в такси, пока вокруг нее развиваются бурные страсти между другими пассажирами, то в новой работе группа выходит из машины и прогуливается по пустой улице, где вокалистка обращает внимание на пожилую женщину в витрине магазина.

Британская группа Wolf Alice выпустила клип на песню «Lipstick on the Glass» с последнего студийного альбома «Blue Weekend». Видео является продолжением двух предыдущих работ: «The Beach» и «Delicious Things».

Ранее группа опубликовала трейлер короткометражного фильма «Blue Weekend».

«Прошлой зимой мы решили устроить визуальный праздник для ваших глаз. Мы хотели воплотить музыку „Blue Weekend“ в жизнь с помощью этого прекрасного фильма. Это был удивительный опыт, и мы очень надеемся, что вам понравится так же, как и нам», — сказано в описании.

Все видео были сняты лондонским фотографом Джорданом Хемингуэем, который ранее работал с музыкантом Yves Tumor и сотрудничал с Gucci и Nike.