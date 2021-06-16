В России ввели штрафы за упоминание в СМИ террористических организаций без маркировки

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за публикацию в СМИ материалов, в которых упоминаются террористические организации без указания на то, что они ликвидированы или признаны запрещенными в России. Документ был принят на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Нарушителям будет грозить штраф: для граждан в размере от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей. Помимо этого, во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Законопроект был внесен в Госдуму в январе. Его авторы — глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

До этого СМИ должны были ставить специальную маркировку только в случае, если речь идет об экстремистских организациях. Их запрещено упоминать без пометки, что эта организация ликвидирована или запрещена в РФ.

Хинштейн объяснил, что поправки направлены на устранение правовой коллизии. Отсутствие требования сопровождать пометкой террористические организации — это правовой пробел, который документ призван устранить.