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Суд запретил скопинскому маньяку общаться с журналистами и ходить в кафе

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:52

Рязанский областной суд ужесточил меры административного надзора за скопинским маньяком Виктором Моховым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мохову запретили общаться с представителями СМИ, переписываться с кем‑либо в интернете, а также посещать места общественного питания, в которых можно распивать алкоголь.

Таким образом Рязанский областной суд отменил решение Скопинского районного суда, который в апреле сохранил за бывшим заключенным право общаться с журналистами, пользоваться соцсетями и посещать заведения общепита. Полиция, которая требовала ужесточить меры, и прокуратура подали жалобы на решение районного суда.

Мохову также запрещено посещать любые массовые мероприятия и участвовать в них, выходить из дома с 22.00 до 6.00, кроме как на работу, и выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. А еще он обязан четыре раза в месяц являться в ОВД «Скопинский» для регистрации.

В марте скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил, что ему «надо опять заняться» одной из своих жертв Еленой Самохиной. Он сказал, что хочет «помочь» ей зачать ребенка.

Позже депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить слова Мохова из интервью, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку его высказываний.

Вторая жертва маньяка Екатерина Мартынова потребовала возбудить против него уголовное дело из‑за интервью Собчак. В итоге Мартынова получила госзащиту, а Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора из‑за съемок у Собчак.

В июне Ксения Собчак рассказала, что Netflix купил права на ее документальный фильм про скопинского маньяка.

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