Людмила Петрушевская вышла в финал Нейштадтской литературной премии

Книга Людмилы Петрушевской «Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ребенка» вошла в шорт-лист Нейштадской литературной премии. Список финалистов опубликован на сайте награды.

Кроме Петрушевской в него попали французский писатель Жан-Пьер Бальп, ганский поэт Кваме Дауэс, Натали Диаз из США, Борис Бубакар Диоп из Сенегала, греческая поэтесса Михалис Ганас, американка Мишлен Агаронян Марком родом из Саудовской Аравии, Наоми Шихаб Най, живущая в США, мексиканская писательница Кристина Ривера Гарса и кубинка Рейна Мария Родригес.

Победителя объявят 26 октября на фестивале Neustadt Lit Fest 2021, который продлится с 25 по 27 октября. Лауреат получит серебряное орлиное перо, сертификат и премию в 50 тыс. долларов.

Нейштадская литературная премия была учреждена в 1969 году и вручается раз в два года. Ее организаторами выступают университет Оклахомы и выпускаемый им журнал World Literature Today. В разное время лауреатами премии были Габриэль Гарсиа Маркес, Чеслав Милош, Макс Фриш и Адам Загаевский.