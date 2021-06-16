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В России предложили легализовать доступ к порно через «Госуслуги»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:19

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете и разрешить просмотр некоторых порносайтов совершеннолетним. Об этом сообщает «Коммерсант».

Авторы инициативы предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещенная законом» и «незаконная». К последней отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования.

В категорию «не запрещенная законом» эксперты определили материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера».

Для проверки возрастного ценза в рамках инициативы предложили разработать систему верификации пользователей непосредственно на порносайтах либо через вход в государственную систему идентификации граждан ЕСИА на «Госуслугах». Отдельно предлагается ввести обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах.

«Наша главная задача — обезопасить детей от деструктивного контента», — говорит и. о. руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов. Использование ЕСИА с этой целью приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью, добавил он.

Весной в телеграме появился чат-бот «Правильное время», который поможет отмолить грехи после просмотра порно. Чат-бот создали для верующих людей, которые не могут удержаться от просмотра порнографии, но испытывают чувство вины за это.

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