Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать главреда «Медиазоны» иноагентом

Фонд защиты национальных ценностей (ФНЦ) призвал включить в список иноагентов не только «Медиазону», но и ее главреда — Сергея Смирнова. Это выяснила «Новая газета», изучив обращение президента фонда Максима Шугалея в думскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

В качестве аргумента приводится участие Смирнова в организованной в Вене летней школе журналистики для российских и зарубежных оппозиционных ресурсов («Новая газета» отмечает, что школа на самом деле проходила в Праге). Другие поводы для признания журналиста иноагентом, по мнению ФНЦ, — проведение Смирновым в России семинаров по судебной журналистике и тот факт, что одно время он возглавлял московское отделение Национал-большевистской партии (признана в России экстремистской).

В документе сказано, что Смирнов «не раз принимал участие в противоправной политической деятельности». В качестве примера приведен февральский арест Смирнова из‑за якобы призыва к участию в акции в поддержку Навального (полиция увидела призыв в репосте шуточного твита, где говорилось о внешнем сходстве Смирнова с вокалистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который поддерживает Навального).

Ранее Шугалей обратил внимание, что в 2015 году главред «Медиазоны» получил грант на 1 млн рублей от фонда поддержки СМИ «Среда» (признан в России иноагентом). Глава ФНЦ считает, что эти аргументы доказывают, что Смирнов, как и «Медиазона», занимается политической деятельностью и получает деньги из‑за рубежа.

Фонд защиты национальных ценностей — некоммерческая организация, деятельность которой, как указано на ее сайте, направлена на защиту национальных интересов России, свободы слова и представителей СМИ по всему миру.

Максим Шугалей — социолог и политтехнолог, который, по данным СМИ, работает на структуры Евгения Пригожина. «Ротонда» пишет, что заявление главы фонда может быть частью его предвыборной кампании. По информации издания, он «с большой вероятностью» возглавит список партии «Родина» на предстоящих выборах в законодательное собрание Петербурга.