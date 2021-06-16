Московским компаниям грозят штрафы до 1 млн рублей за отказ от обязательной вакцинации работников

За невыполнения требований о вакцинации сотрудников московским организациям грозят штрафы от 100 до 300 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 до 50 тыс. Об этом заявил начальник Главконтроля Евгений Даничков, пишет ТАСС.
За повторное нарушение или в случае причинения вреда здоровью штрафы для должностных лиц составят от 300 до 500 тыс. рублей, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Последним также могут приостановить работу на срок до 90 суток.
Московские власти рассматривают возможность ввести юридическую ответственность для работодателей за несоблюдение обязательств по обязательной вакцинации сотрудников. Об этом пишет «Медуза»* со ссылкой на источники в столичной мэрии.
Какой именно будет эта ответственность, собеседники издания не уточнили. Сейчас этот вопрос прорабатывается, отметили они.
16 июня власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для работников транспорта, торговли, образования, ЖКХ, сферы услуг, культурных, просветительских и спортивных мероприятий, а также госслужащих. Работодатели должны будут привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа.
*«Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.