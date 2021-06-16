Московским компаниям грозят штрафы до 1 млн рублей за отказ от обязательной вакцинации работников

Московские власти рассматривают возможность ввести юридическую ответственность для работодателей за несоблюдение обязательств по обязательной вакцинации сотрудников. Об этом пишет «Медуза»* со ссылкой на источники в столичной мэрии.

Какой именно будет эта ответственность, собеседники издания не уточнили. Сейчас этот вопрос прорабатывается, отметили они.

16 июня власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для работников транспорта, торговли, образования, ЖКХ, сферы услуг, культурных, просветительских и спортивных мероприятий, а также госслужащих. Работодатели должны будут привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа.

*«Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.