Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин и Марина Степнова вошли в шорт-лист премии «Большая книга»

Совет экспертов «Большой книги» объявил шорт-лист литературной премии, в который попали 13 произведений. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе.
В список претендентов на награду вошли:
- Наринэ Абгарян, «Симон»;
- Дмитрий Бавильский, «Желание быть городом»;
- Юрий Буйда, «Сады Виверны»;
- Леонид Юзефович, «Филэллин»;
- Марина Степнова, «Сад»;
- Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота»;
- Оксана Васякина, «Рана»;
- Евгений Водолазкин, «Оправдание Острова»;
- Михаил Гиголашвили, «Кока»;
- Андрей Дмитриев, «Этот берег»;
- Майя Кучерская, «ЖЗЛ. Лесков. Прозёванный гений»;
- Владимир Паперный, «Архив Шульца»;
- Алексей Поляринов, «Риф».
Список составлен членами экспертного совета на основании лонг-листа, в который попало 41 из 336 выдвинутых произведений. Имена трех лауреатов «Большой книги» будут объявлены в декабре.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежный эквивалент первой премии — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей — 1 млн рублей. Победителем премии в 2020 году стал Александр Иличевский за роман «Чертеж Ньютона».
В состав экспертов премии входят заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов, ответственный секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев и член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова.