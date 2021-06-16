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Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин и Марина Степнова вошли в шорт-лист премии «Большая книга»

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:45

Совет экспертов «Большой книги» объявил шорт-лист литературной премии, в который попали 13 произведений. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе.

В список претендентов на награду вошли:


  • Наринэ Абгарян, «Симон»;
  • Дмитрий Бавильский, «Желание быть городом»;
  • Юрий Буйда, «Сады Виверны»;
  • Леонид Юзефович, «Филэллин»;
  • Марина Степнова, «Сад»;
  • Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота»;
  • Оксана Васякина, «Рана»;
  • Евгений Водолазкин, «Оправдание Острова»;
  • Михаил Гиголашвили, «Кока»;
  • Андрей Дмитриев, «Этот берег»;
  • Майя Кучерская, «ЖЗЛ. Лесков. Прозёванный гений»;
  • Владимир Паперный, «Архив Шульца»;
  • Алексей Поляринов, «Риф».

Список составлен членами экспертного совета на основании лонг-листа, в который попало 41 из 336 выдвинутых произведений. Имена трех лауреатов «Большой книги» будут объявлены в декабре.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежный эквивалент первой премии — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей — 1 млн рублей. Победителем премии в 2020 году стал Александр Иличевский за роман «Чертеж Ньютона».

В состав экспертов премии входят заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов, ответственный секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев и член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова.

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