Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин и Марина Степнова вошли в шорт-лист премии «Большая книга»

Совет экспертов «Большой книги» объявил шорт-лист литературной премии, в который попали 13 произведений. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе.

В список претендентов на награду вошли:

Наринэ Абгарян, «Симон»;

Дмитрий Бавильский, «Желание быть городом»;

Юрий Буйда, «Сады Виверны»;

Леонид Юзефович, «Филэллин»;

Марина Степнова, «Сад»;

Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота»;

Оксана Васякина, «Рана»;

Евгений Водолазкин, «Оправдание Острова»;

Михаил Гиголашвили, «Кока»;

Андрей Дмитриев, «Этот берег»;

Майя Кучерская, «ЖЗЛ. Лесков. Прозёванный гений»;

Владимир Паперный, «Архив Шульца»;

Алексей Поляринов, «Риф».

Список составлен членами экспертного совета на основании лонг-листа, в который попало 41 из 336 выдвинутых произведений. Имена трех лауреатов «Большой книги» будут объявлены в декабре.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежный эквивалент первой премии — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей — 1 млн рублей. Победителем премии в 2020 году стал Александр Иличевский за роман «Чертеж Ньютона».

В состав экспертов премии входят заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов, ответственный секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев и член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова.