Зои Кравиц дебютирует в роли режиссера «Острова кисок» с Ченнингом Татумом в главной роли

Зои Кравиц дебютирует в роли режиссера с триллером «Остров кисок», который она написала в соавторстве с Эдвардом Фейгенбаумом. Об этом сообщает Deadline.

Фильм рассказывает историю официантки Фриды из Лос-Анджелеса, которая попадает в окружение филантропа и главы ИТ-компании Слейтера Кинга (Ченнинга Татума). Девушка оказывается в числе приглашенных на его частный остров, где начинает осознавать, что Татум скрывает что‑то ужасное.

Кравиц рассказала, что начала писать сценарий в 2017 году, а название «Остров кисок» было чем‑то вроде шутки, но приобрело более глубокий смысл по мере развития сюжета.

«Это намекает на то время и место, в котором, как мы утверждаем, больше не находимся с точки зрения сексуальной политики. Люди эволюционируют и меняются, но во рту у многих людей все еще остается неприятный привкус от прошлого поведения», — сказала она.

Проект разрабатывается совместно с Ченнингом Татумом, Брюсом Коэном и Тиффани Персонс. Создатели надеются приступить к съемке уже в следующем году.