Манижа подаст в суд на Wonderzine, фронтмен «Animal Джаз» у Дудя и другие новости дня

Прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу «Российской ЛГБТ-сети». В ведомстве сочли, что она создает «привлекательный образ гомосексуализма» и вредит несовершеннолетним.

Манижа готовится подать в суд на Wonderzine из‑за колонки Юлии Таратуты. Журналистка со ссылкой на анонимный телеграм-канал написала о возможных связях певицы с Кремлем, Манижа назвала это клеветой.

Роскомнадзор решил не замедлять Google и Facebook за отказ удалять запрещенный контент, так как «штрафов достаточно». Twitter за то же нарушение придется выплатить 19 млн рублей — всего компания оштрафована уже на 27,9 млн.

Украинский кабмин запретит въезд в страну еще 11 российским артистам. Под санкции попали в том числе Владимир Вдовиченков, Александр Петров, Алексей Чадов и Павел Трубинер.

Организация Михаила Ходорковского «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Так она хочет защитить своих сторонников от уголовного преследования.

Фронтмен «Animal Джаз» стал новым героем «вДудя». Он поностальгировал о прошлом, похвалил Земфиру и рассказал, как придумал «Три полоски».

Аманда Сигел напишет сценарий для спин-оффа «Игры престолов». Картина расскажет историю, которая произошла за 1000 лет до событий, описанных в книгах «Песнь льда и пламени».

Победа группы Måneskin на «Евровидении» спровоцировала рост интереса к итальянскому языку. Количество учеников сервиса Duolingo, изучающих этот язык, выросло на 56%.

Актеры сериала «Друзья» подтвердили, что больше никогда не воссоединятся на экране. Лиза Кудроу отметила, что шоу «закончили очень хорошо».

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг перспективных россиян до 30 лет. В него вошли Варвара Шмыкова, Слава Марлоу, Cream Soda и Imanbek.

30 мая Томми Кэш выступит в отеле «Рихтер» с финальным концертом в рамках музыкальной резиденции Catch Your Wave. Во время перформанса он представит новую песню, написанную за время проекта.

В Третьяковской галерее открылся фестиваль камерной музыки Vivarte. На нем выступят Фредди Кемпф, Катя Сканави и Сергей Накаряков. В программе — музыка Шостаковича, Стравинского, Дебюсси, Гершвина, Болкома и Цфасмана.