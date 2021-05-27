Манижа готовится подать иск на Wonderzine. Певица обвинила журнал в клевете

Певица Манижа обвинила издание Wonderzine в клевете, желтизне и распространении фейков. Теперь ее юристы готовятся подать в суд на журнал.

«Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или „бомбы“ от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом», — написала певица у себя в инстаграме.

Она добавила, что у нее есть доказательства, которые опровергнут фейки, распространяемые Wonderzine. Артистка отметила, что журналисты издания даже не позвонили ей, чтобы узнать, что она думает про эти «телеграм-разоблачения».

По словам Манижи, она верила в Wonderzine многие годы, а теперь разочарована в нем.