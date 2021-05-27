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Манижа готовится подать иск на Wonderzine. Певица обвинила журнал в клевете

Семён Гудошников
Сегодня в 11:22

Певица Манижа обвинила издание Wonderzine в клевете, желтизне и распространении фейков. Теперь ее юристы готовятся подать в суд на журнал.

«Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или „бомбы“ от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом», — написала певица у себя в инстаграме.

Она добавила, что у нее есть доказательства, которые опровергнут фейки, распространяемые Wonderzine. Артистка отметила, что журналисты издания даже не позвонили ей, чтобы узнать, что она думает про эти «телеграм-разоблачения».

По словам Манижи, она верила в Wonderzine многие годы, а теперь разочарована в нем.

Претензии артистки направлены на колонку Юлии Таратуты, в которой говорится о возможных связях Манижи с Кремлем. Журналистка ссылается на телеграм-канал «Инфобомба», который без ссылок на источники утверждает, что поездку певицы на «Евровидение» лоббировали замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и бизнесмен Юрий Ковальчук.

Якобы артистка получила их покровительство благодаря тому, что «Росатом», с которым связаны Кириенко и сын Ковальчука Михаил, инвестировал в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане, а подрядчиком проекта был Акмал Усманов, дядя Манижи.

«На этом подряде стороны якобы так сблизились, что двоюродная сестра Манижи, дочь Акмала Муниса Усманова, даже пошла работать на „Первый канал“, а саму Манижу, когда время пришло, отправили на „Евровидение“», — говорится в материале Wonderzine.

Таратута в ответ заявила, что «впечатлена скоростью реакции певицы Манижи, контакты с которой последние месяцы контролировал исключительно „Первый канал“». «В своем тексте я ссылаюсь на информацию других сайтов, которая показалась мне важной в нынешней политической ситуации. Как на нее реагировать — дело читателей. Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях — будем следить за развитием ситуации», — заявила она.

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