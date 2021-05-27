Победа группы Måneskin на «Евровидении» спровоцировала рост изучающих итальянский язык

После победы группы Måneskin на «Евровидении» количество учеников сервиса Duolingo, изучающих итальянский язык, выросло на 56%. Такой статистикой платформа для бесплатного изучения языка поделилась в твиттере.
Команда Duolingo рассказала о притоке новых учеников после твита одного из пользователей.
«Действительно! В период с субботы по вчерашний день мы заметили, что количество новых учеников, изучающих итальянский, увеличилось примерно на 56% — можно сказать, что да… Måneskin в игре», — ответили в компании.
В ночь с 22 на 23 мая прошел финал конкурса «Евровидение», на котором победила итальянская группа Måneskin с песней «Zitti e buoni». Название песни переводится как «Тихие и послушные», а в тексте рассказывается о нонконформизме артистов, которые смогли добиться популярности, не изменить себе и сохранить индивидуальность.