Победа группы Måneskin на «Евровидении» спровоцировала рост изучающих итальянский язык

После победы группы Måneskin на «Евровидении» количество учеников сервиса Duolingo, изучающих итальянский язык, выросло на 56%. Такой статистикой платформа для бесплатного изучения языка поделилась в твиттере.

Команда Duolingo рассказала о притоке новых учеников после твита одного из пользователей.