перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фронтмен «Animal Джаz» стал новым героем «вДудя». Он рассказал, как придумал «Три полоски» 13:41
Суд отменил оправдательный приговор калининградским медикам, обвиненным в смерти младенца 13:12
Аманда Сигел напишет сценарий для спин-оффа «Игры престолов» — «10 000 кораблей» 12:55
Chatham House, London/Wikimedia Commons «Открытая Россия» прекращает свою деятельность
«Открытая Россия» прекращает свою деятельность 12:32
Варя Шмыкова, Слава Марлоу и Иманбек вошли в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет 11:50
Манижа готовится подать иск на Wonderzine. Певица обвинила журнал в клевете 11:22
Силовики проводят обыск у членов Либертарианской партии в нескольких городах 11:00
«Штрафов достаточно»: Роскомнадзор не собирается замедлять Google и Facebook 9:24
Украина запретит въезд еще 11 российским артистам 8:58
Cecilie Johnsen/Unsplash Прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу «Российской ЛГБТ-сети»
Прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу «Российской ЛГБТ-сети» 2:13
Все пляжи Петербурга признали непригодными для купания 1:26
Издательство DC выпустит антологию о Бэтмене. В нее войдет комикс от российских авторов 0:50
«Юра, мы приехали»: на космодроме Байконур вандалы разрисовали корабль «Буран» Вчера в 23:47
Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч. На нем написано: «Lox» Вчера в 23:19
Звезда «Форсажа» Джон Сина назвал Тайвань страной. Ему пришлось извиняться перед китайцами Вчера в 23:01
Пресс-материалы Ural Music Night проведет «Ночь музыки» в стиле инди с «Хадн дадн» на новой площадке
Ural Music Night проведет «Ночь музыки» в стиле инди с «Хадн дадн» на новой площадке Вчера в 22:41
В телеграме появился чат-бот, который помогает отмолить грехи после просмотра порно Вчера в 22:01
В Казани пройдет международный фестиваль барной культуры Barproof Street Вчера в 21:02
Собянин предложил выделить «свободные от COVID-19» зоны в ресторанах для привитых граждан Вчера в 20:53
Закрытие выставки «Лиза Алерт», ордер на арест Мэрилина Мэнсона и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
Отключить рекламу

Варя Шмыкова, Слава Марлоу и Иманбек вошли в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Семён Гудошников
Сегодня в 11:50

Российский Forbes представил ежегодный рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

В категории «Искусство» эксперты отметили художника Вову Перкина, актрису Варвару Шмыкову и оператора Ксению Середу.

В номинации «Музыка» победили участники группы Cream Soda, битмейкер Слава Марлоу и диджей Иманбек.

Среди молодых социальных активистов Forbes выделил Леонида Драбкина (операционный координатор «ОВД-Инфо»), Эльмиру Ибрагимову (основательница школы футбола для девочек в Дагестане), Сергея Нугаева и Александра Братчикова (основатели проекта «Кружок»)

В категории «Мода и дизайн» лауреатами стали стилистка Ксюша Смо, основательница «Love & Swans» Мария Лебедева и визажистка Кейт Мур.

В номинации «Предприниматели» победили Артур Зеленый (основатель Performance Group), Дарья Крошкина (основательница StudyFree), Алексей Белянкин (основатель LegionFarm).

С полным списком победителей и номинантов можно ознакомиться на сайте Forbes.

«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — сказали в издании.

Лонг-лист премии из 100 номинантов формируется редакторами журнала с помощью экспертного мнения. Победителей среди них для каждой категории выбирают 3–5 специалистов — предприниматели, управленцы, инвесторы, консультанты. Помимо этого, учитываются голоса читателей.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Forbes
Люди
Варвара Шмыкова
Ксения Середа
Александр Братчиков
Мария Лебедева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить