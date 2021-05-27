Варя Шмыкова, Слава Марлоу и Иманбек вошли в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Российский Forbes представил ежегодный рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

В категории «Искусство» эксперты отметили художника Вову Перкина, актрису Варвару Шмыкову и оператора Ксению Середу.

В номинации «Музыка» победили участники группы Cream Soda, битмейкер Слава Марлоу и диджей Иманбек.

Среди молодых социальных активистов Forbes выделил Леонида Драбкина (операционный координатор «ОВД-Инфо»), Эльмиру Ибрагимову (основательница школы футбола для девочек в Дагестане), Сергея Нугаева и Александра Братчикова (основатели проекта «Кружок»)

В категории «Мода и дизайн» лауреатами стали стилистка Ксюша Смо, основательница «Love & Swans» Мария Лебедева и визажистка Кейт Мур.

В номинации «Предприниматели» победили Артур Зеленый (основатель Performance Group), Дарья Крошкина (основательница StudyFree), Алексей Белянкин (основатель LegionFarm).

С полным списком победителей и номинантов можно ознакомиться на сайте Forbes.

«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — сказали в издании.

Лонг-лист премии из 100 номинантов формируется редакторами журнала с помощью экспертного мнения. Победителей среди них для каждой категории выбирают 3–5 специалистов — предприниматели, управленцы, инвесторы, консультанты. Помимо этого, учитываются голоса читателей.