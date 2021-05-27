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Украина запретит въезд еще 11 российским артистам

Семён Гудошников
Сегодня в 8:58

Кабмин Украины решил ввести санкции в отношении еще 11 российских артистов из‑за посещения Крыма. В ближайшие дни это предложение рассмотрит Совет нацбезопасности, говорится на сайте украинского правительства.

В список вошли: Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер и Алексей Чадов.

Всем им аннулируют действующие визы и запретят въезд в Украину на 3 года.

«Когда под маской культуры скрывается откровенное пренебрежение к суверенитету и территориальной целостности Украины, речь идет не о деятелях культуры, а об деятелей кремлевской пропаганды, к которым должны быть применены жесткие санкции со стороны нашего государства», — говорится в сообщении.

Всего под украинскими санкциями находятся 192 российских деятеля культуры, включая Сергея Дружко, Ларису Долину, Льва Лещенко, Никиту Михалкова и Леонида Ярмольника. Все они, мнению властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Недавно этот список пополнил Моргенштерн.

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