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Прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу «Российской ЛГБТ-сети»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:13

Прокуратура потребовала заблокировать страницу «Российской ЛГБТ-сети» в фейсбуке. Соответствующий иск поступил в Смольнинский районный суд Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Жалобу инициировал депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сапко. Он, а затем и работники прокуратуры обнаружили в сообществе «Российской ЛГБТ-сети» информацию, которая якобы причиняет вред развитию и здоровью несовершеннолетних.

Ведомственная проверка указала на то, что группа создает «привлекательный образ гомосексуализма, ведем к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни».

«Находящиеся материалы на страницах могут негативно влиять на развитие детей, провоцируя нездоровый интерес к данной проблеме, прививая ЛГБТ-ценности, вовлекая несовершеннолетних в ЛГБТ-сообщества», — отметили в пресс-службе судов Петербурга.

Суд рассмотрит иск 29 июня. По словам юриста «Российской ЛГБТ-сети» Александра Белика, это не первый случай, когда прокуратура Петербурга пытается запретить страницы организации в сети.

«Началось все в 2019 году с группы во „ВКонтакте“, потом два раза они пытались что‑то сделать с нашим сайтом. Сейчас вот они переключились на фейсбук. Это все прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга у нас очень активно интересуется „Российской ЛГБТ-сетью“», — отметил Белик.

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