перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фронтмен «Animal Джаz» стал новым героем «вДудя». Он рассказал, как придумал «Три полоски» 13:41
Суд отменил оправдательный приговор калининградским медикам, обвиненным в смерти младенца 13:12
Аманда Сигел напишет сценарий для спин-оффа «Игры престолов» — «10 000 кораблей» 12:55
Chatham House, London/Wikimedia Commons «Открытая Россия» прекращает свою деятельность
«Открытая Россия» прекращает свою деятельность 12:32
Варя Шмыкова, Слава Марлоу и Иманбек вошли в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет 11:50
Манижа готовится подать иск на Wonderzine. Певица обвинила журнал в клевете 11:22
Силовики проводят обыск у членов Либертарианской партии в нескольких городах 11:00
«Штрафов достаточно»: Роскомнадзор не собирается замедлять Google и Facebook 9:24
Украина запретит въезд еще 11 российским артистам 8:58
Cecilie Johnsen/Unsplash Прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу «Российской ЛГБТ-сети»
Прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу «Российской ЛГБТ-сети» 2:13
Все пляжи Петербурга признали непригодными для купания 1:26
Издательство DC выпустит антологию о Бэтмене. В нее войдет комикс от российских авторов 0:50
«Юра, мы приехали»: на космодроме Байконур вандалы разрисовали корабль «Буран» Вчера в 23:47
Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч. На нем написано: «Lox» Вчера в 23:19
Звезда «Форсажа» Джон Сина назвал Тайвань страной. Ему пришлось извиняться перед китайцами Вчера в 23:01
Пресс-материалы Ural Music Night проведет «Ночь музыки» в стиле инди с «Хадн дадн» на новой площадке
Ural Music Night проведет «Ночь музыки» в стиле инди с «Хадн дадн» на новой площадке Вчера в 22:41
В телеграме появился чат-бот, который помогает отмолить грехи после просмотра порно Вчера в 22:01
В Казани пройдет международный фестиваль барной культуры Barproof Street Вчера в 21:02
Собянин предложил выделить «свободные от COVID-19» зоны в ресторанах для привитых граждан Вчера в 20:53
Закрытие выставки «Лиза Алерт», ордер на арест Мэрилина Мэнсона и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
Отключить рекламу

«Открытая Россия» прекращает свою деятельность

Семён Гудошников
Сегодня в 12:32

Общественная организация «Открытая Россия» прекращает свою работу. Об этом сообщил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.

Все отделения «Открытой России» в регионах закрыты, ее члены исключены из организации, иски, связанные с регистрацией «Открытки», отозваны из Минюста.

«Мы делаем это во избежание уголовного преследования. Скоро выборы, и власть готова на все, чтобы не допустить независимых политиков. Госдума принимает закон, по которому сторонников „Открытки“ могут посадить на шесть лет просто за убеждения. Нам не нужны новые уголовные дела против наших сторонников», — пояснил Пивоваров.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Своими целями организация называла развитие в России гражданской активности и творческой инициативы, утверждение демократических ценностей, укрепление институтов гражданского общества.

Организация самоликвидировалась дважды — в 2006 и 2019 годах, а затем учреждалась в других форматах. В 2017-м Генпрокуратура признала отделения «Открытой России» в США и Великобритании нежелательными организациями.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минюст РФ
Госдума
Генпрокуратура РФ
Люди
Михаил Ходорковский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить