«Открытая Россия» прекращает свою деятельность

Общественная организация «Открытая Россия» прекращает свою работу. Об этом сообщил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.

Все отделения «Открытой России» в регионах закрыты, ее члены исключены из организации, иски, связанные с регистрацией «Открытки», отозваны из Минюста.

«Мы делаем это во избежание уголовного преследования. Скоро выборы, и власть готова на все, чтобы не допустить независимых политиков. Госдума принимает закон, по которому сторонников „Открытки“ могут посадить на шесть лет просто за убеждения. Нам не нужны новые уголовные дела против наших сторонников», — пояснил Пивоваров.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Своими целями организация называла развитие в России гражданской активности и творческой инициативы, утверждение демократических ценностей, укрепление институтов гражданского общества.

Организация самоликвидировалась дважды — в 2006 и 2019 годах, а затем учреждалась в других форматах. В 2017-м Генпрокуратура признала отделения «Открытой России» в США и Великобритании нежелательными организациями.