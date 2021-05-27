Актеры сериала «Друзья» подтвердили, что больше никогда не воссоединятся на экране

Актеры культового сериала встретились для съемок одноразового спецвыпуска «Друзья: Воссоединение». Они воспользовались случаем и решили покончить со слухами о возвращении каста на телеэкраны.

Ведущий Джеймс Корден спросил главных актеров — Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Дженнифер Энистон, Дэвида Швиммера, Мэттью Перри и Мэтта ЛеБлана, — могут ли они подумать о возвращении шоу снова.

Ссылаясь на шоураннеров Марту Кауффман и Дэвида Крейна, Лиза Кудроу ответила за всех: «Все зависит от Марты и Дэвида, и я однажды слышала, как они сказали, что закончили шоу очень хорошо, и я полностью согласна».

Кортни Кокс добавила, что мысль об их последней встрече заставляет ее плакать, но это действительно был последний раз, «мы не собираемся делать это (снова) еще через 15 лет».

«Я не знал, чего ожидать, — сказал Мэтт ЛеБлан. — Я знал, что будет потрясающе увидеть этих пятерых. Чего я не учел, так это того, что вернулся на съемочную площадку и оказался в этой обстановке, а это довольно круто».

Спецэпизод «Друзей» стал доступен для зрителей 27 мая, в 10.00, на «Кинопоиск HD» и в «Амедиатеке» одновременно со всем миром. Он стал первым воссоединением каста «Друзей» за 17 лет. В съемках спецэпизода приняли участие Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, модели Синди Кроуфорд и Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Джеймс Корден, Риз Уизерспун, Малала Юсуфзай и другие знаменитости.

Вдобавок режиссеру и продюсеру специального реюниона Бену Уинстону удалось убедить Леди Гагу выступить дуэтом с Лизой Кудроу в Центральной кофейне с песней «Драный кот».