перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Black Midi выпустили второй студийный альбом «Cavalcade» 18:03
Москино покажет архивный фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна в кинотеатре «Художественный» 17:31
Томми Кэш стал участником музыкальной резиденции Catch Your Wave 17:28
Morgenstern/YouTube Моргенштерн в роли колумбийского наркобарона в клипе «Pablo»
Моргенштерн в роли колумбийского наркобарона в клипе «Pablo» 16:42
Актеры сериала «Друзья» подтвердили, что больше никогда не воссоединятся на экране 16:31
Минюст внес клона ФБК* в список иноагентов 16:13
В «Афишу» пришли четыре новых топ-менеджера 15:38
Рейв и суровые нулевые в новом клипе джаз-группы The RIG 15:09
maneskinofficial/Instagram Победа группы Måneskin на «Евровидении» спровоцировала рост изучающих итальянский язык
Победа группы Måneskin на «Евровидении» спровоцировала рост изучающих итальянский язык 14:44
В России стартовала вакцинация животных от коронавируса 14:18
Фронтмен «Animal Джаз» стал новым героем «вДудя». Он рассказал, как придумал «Три полоски» 13:41
Суд отменил оправдательный приговор калининградским медикам, обвиненным в смерти младенца 13:12
Аманда Сигел напишет сценарий для спин-оффа «Игры престолов» — «10 000 кораблей» 12:55
Chatham House, London/Wikimedia Commons «Открытая Россия» прекращает свою деятельность
«Открытая Россия» прекращает свою деятельность 12:32
Варя Шмыкова, Слава Марлоу и Иманбек вошли в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет 11:50
Манижа готовится подать иск на Wonderzine. Певица обвинила журнал в клевете 11:22
Силовики проводят обыск у членов Либертарианской партии в нескольких городах 11:00
«Штрафов достаточно»: Роскомнадзор не собирается замедлять Google и Facebook 9:24
Украина запретит въезд еще 11 российским артистам 8:58
Cecilie Johnsen/Unsplash Прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу «Российской ЛГБТ-сети»
Прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу «Российской ЛГБТ-сети» 2:13
Отключить рекламу

Актеры сериала «Друзья» подтвердили, что больше никогда не воссоединятся на экране

Семён Гудошников
Сегодня в 16:31

Актеры культового сериала встретились для съемок одноразового спецвыпуска «Друзья: Воссоединение». Они воспользовались случаем и решили покончить со слухами о возвращении каста на телеэкраны.

Ведущий Джеймс Корден спросил главных актеров — Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Дженнифер Энистон, Дэвида Швиммера, Мэттью Перри и Мэтта ЛеБлана, — могут ли они подумать о возвращении шоу снова.

Ссылаясь на шоураннеров Марту Кауффман и Дэвида Крейна, Лиза Кудроу ответила за всех: «Все зависит от Марты и Дэвида, и я однажды слышала, как они сказали, что закончили шоу очень хорошо, и я полностью согласна».

Кортни Кокс добавила, что мысль об их последней встрече заставляет ее плакать, но это действительно был последний раз, «мы не собираемся делать это (снова) еще через 15 лет».

«Я не знал, чего ожидать, — сказал Мэтт ЛеБлан. — Я знал, что будет потрясающе увидеть этих пятерых. Чего я не учел, так это того, что вернулся на съемочную площадку и оказался в этой обстановке, а это довольно круто».

Спецэпизод «Друзей» стал доступен для зрителей 27 мая, в 10.00, на «Кинопоиск HD» и в «Амедиатеке» одновременно со всем миром. Он стал первым воссоединением каста «Друзей» за 17 лет. В съемках спецэпизода приняли участие Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, модели Синди Кроуфорд и Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Джеймс Корден, Риз Уизерспун, Малала Юсуфзай и другие знаменитости.

Вдобавок режиссеру и продюсеру специального реюниона Бену Уинстону удалось убедить Леди Гагу выступить дуэтом с Лизой Кудроу в Центральной кофейне с песней «Драный кот».

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Стефани Джерманотта
Риз Уизерспун
Лиза Кудроу
Кортни Кокс
Марта Кауффман
Дэвид Крейн
Мэтт Леблан
Джеймс Корден
Дженнифер Энистон
Дэвид Швиммер
Мэттью Перри
Дэвид Бекхэм
Джастин Бибер
Синди Кроуфорд
Кара Делевинь
Малала Юсуфзай
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить