В Третьяковской галерее пройдет фестиваль камерной музыки Vivarte

В Третьяковской галерее с 27 мая по 6 июня пройдет шестой международный фестиваль камерной музыки Vivarte. Концерты состоятся в зале Врубеля, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе музея.

В 2021 году мероприятие будет посвящено 165-летию Третьяковской галереи и ее выдающимся коллекционерам — Павлу и Сергею Третьяковым, Ивану и Михаилу Морозовм, Георгию Костаки, Исаджану Исаджанову.

Фестиваль откроется предпоказом выставки-маршрута «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова» и концертом квартета Diotima. В программе выступления будут произведения французских композиторов Анри Дютийе, Мориса Равеля и Клода Дебюсси.

29 мая в музее выступят пианисты Людмила Берлинская и Артур Ансель. Дуэт сопоставит русскую классику с музыкой США XX века и исполнит сочинения Антона Аренского, Сергея Рахманинова, Уильяма Болкома, Джорджа Гершвина, а также пионера джаза в СССР Александра Цфасмана.

В последние дни мая в музее прозвучат «Весна священная» Игоря Стравинского, а также пьесы Сука, Моцарта, фон Цемлинского, Гуммеля, Прокофьева, Дебюсси и Форе. В июне посетители смогут услышать саундтрек Шостаковича к фильму «Подруги», музыку Дворжака, Элгара и Мартину.

Среди артистов, которые приедут на фестиваль, будут британский пианист Фредди Кемпф, его коллеги Кирилл Герштейн и Кати Сканави, а также «Паганини трубы» Сергей Накаряков. Завершится Vivarte 6 июня музыкальным променадом до здания Новой Третьяковки.