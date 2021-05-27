Шоураннер сериала «Хелстром» Аманда Сигел напишет сценарий для одного из спин-оффов «Игры престолов» — «10 000 кораблей». Об этом сообщает издание Deadline, HBO от комментариев отказалась.

В прошлом Сигел работала в качестве исполнительного продюсера драмы Стивена Кинга «Мгла» и разрабатывала телесериал по мотивам видеоигры Skull & Bones от Ubisoft.

Ожидается, что действия сериала «10 000 кораблей» будут сосредоточены на принцессе Нимерии и выживших членах ройнаров, которые отправились из Эссоса в Дорн после их поражения от Валирийского Фригольда во Второй пряной войне.

Эта история произошла за 1000 лет до событий, описанных в книгах «Песнь льда и пламени». Арья Старк, которую играет Мейси Уильямс, назвала своего лютоволка в честь той самой принцессы Нимерии.

Пока сведений об актерах и других членах съемочной группы для сериала «10 000 кораблей» нет. Проект должен стать одним из трех спин-оффов «Игры престолов», которые в настоящее время находятся в разработке. Первым откроет новую эру историй Вестероса сериал «Дом дракона».