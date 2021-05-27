Суд в Москве оштрафовал Twitter почти на 20 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Мировой суд Таганского района Москвы признал Twitter виновным в совершении шести административных правонарушений из‑за неудаления запрещенной информации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Зульфию Гуринчук.

«Организации назначен штраф на общую сумму в размере 19 млн рублей», — заявила Гуринчук.

В соцсети были опубликованы посты с призывами к участию в несогласованных акциях протеста. За отказ удалять подобный контент в России предусмотрен штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять трафик Twitter в России, заявив, что соцсеть не удаляет запрещенный законом контент. В случае игнорирования этого требования ведомство грозило полной блокировкой соцсети. 23 марта в ведомстве заявили, что администрация Twitter удалила треть запрещенного контента, однако «темпы удаления неудовлетворительные».

В начале апреля соцсеть получила три штрафа в общей сложности на 8,9 млн рублей. Таким образом, за нарушение российского законодательства, Twitter должен выплатить 27,9 млн рублей.