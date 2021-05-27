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Томми Кэш стал участником музыкальной резиденции Catch Your Wave

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:28

Эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш стал участником музыкальной резиденции Catch Your Wave. До 30 мая он будет жить в креативном пространстве «Рихтер» и создавать там новый трек. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы проекта.

При помощи саунд-продюсера Саши DZA Кэш запишет композицию, которая войдет в совместный альбом участников проекта. На пластинке также можно будет услышать песни Марии Теряевой, Pioneerball и Ella — они жили в резиденции до Томми Кэша.

Участники резиденции представят экспериментальный, необычный материал за пределами общепринятых жанров. Главная цель проекта — позволить артистам раскрыть собственную индивидуальность.

В последний день своего пребывания в «Рихтере» Кэш выступит с перформансом. Он обещает в интерактивном формате показать, как рождался трек, и исполнить его впервые для публики. Чтобы попасть на выступление, нужно поучаствовать в розыгрыше приглашений.

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