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«Штрафов достаточно»: Роскомнадзор не собирается замедлять Google и Facebook

Семён Гудошников
Сегодня в 9:24

Роскомнадзор пока не рассматривает возможность замедления Google и Facebook за неудаление запрещенного контента. Ведомство считает достаточным привлечение их к административной ответственности. Об этом сообщил глава РКН Андрей Липов, пишет «Интерфакс».

«Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ним будут применяться меры более радикальные. На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно», — сказал Липов.

Он отметил, что штрафы становятся все более эффективными, как в отношении иностранных, так и российских компаний. «Там с администраторов, отвечающих за модерацию, стало руководство спрашивать: „А почему нас штрафуют?“. Раньше они могли всегда прикрыться, что единственный способ — это блокировка, а их никто никогда не заблокирует», — пояснил глава РКН.

Он отметил, что в отношении Twiiter были применены более жесткие меры, поскольку большинство контента, который требовалось удалить, было связано с детьми. По его словам, речь шла о нескольких тысячах подобных ссылок.

Штрафы на миллионы рублей за отказ удалять запрещенный контент ранее получили в России Facebook, Telegram, «ВКонтакте», TikTok и Twitter. Работу последнего на время замедлили, но затем оставили ограничения только для мобильной версии приложения. В Роскомнадзоре пояснили, что это произошло после удаления администрацией Twitter большинства ссылок на противоправный контент.

24 мая РКН пригрозил замедлить Google и YouTube, если они не удалят запрещенную информацию в течение суток. По словам ведомства, Google не блокирует от 20 до 30% ссылок на такой контент, а на YouTube доступно около 5000 запрещенных материалов, 3500 из которых содержат призывы к экстремизму.

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