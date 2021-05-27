Фронтмен «Animal Джаz» стал новым героем «вДудя». Он рассказал, как придумал «Три полоски»

Фронтмен «Animal Джаz» Александр Красовицкий стал новым героем «вДудя». Он рассказал о стрит-арте, депрессии и расставании с певицей МакSим. Выпуск был снят в Сан-Паулу и Дагестане.

В интервью Красовицкий вспомнил историю создания главного хита группы «Animal Джаz» «Три полоски» и попытался объяснить его актуальность спустя 12 лет: «Я был тогда сильно влюблен в шестнадцатилетнюю девчонку, мы с ней жили 4 с половиной года, встречались. Это было настолько сильное чувство, что я смог передать в строчках ощущение какой‑то частоты, надежды только что вышедшего из школы. У тебя впереди безбрежная жизнь, лето, какие‑то вступительные экзамены. Вот это ощущение я смог от нее подцепить и смог выразить в строчках, поэтому оно и актуальное, поэтому оно и зацепило»