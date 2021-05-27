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Фронтмен «Animal Джаz» стал новым героем «вДудя». Он рассказал, как придумал «Три полоски»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:41

Фронтмен «Animal Джаz» Александр Красовицкий стал новым героем «вДудя». Он рассказал о стрит-арте, депрессии и расставании с певицей МакSим. Выпуск был снят в Сан-Паулу и Дагестане.

В интервью Красовицкий вспомнил историю создания главного хита группы «Animal Джаz» «Три полоски» и попытался объяснить его актуальность спустя 12 лет: «Я был тогда сильно влюблен в шестнадцатилетнюю девчонку, мы с ней жили 4 с половиной года, встречались. Это было настолько сильное чувство, что я смог передать в строчках ощущение какой‑то частоты, надежды только что вышедшего из школы. У тебя впереди безбрежная жизнь, лето, какие‑то вступительные экзамены. Вот это ощущение я смог от нее подцепить и смог выразить в строчках, поэтому оно и актуальное, поэтому оно и зацепило»

Александр Красовицкий — солист и основатель петербургской группы «Animal Джаz», которая у многих ассоциируется с романтикой и влюбленностью. В 2019 году рок-группа выпустила клип против войны на песню «Чувства». Кроме самих участников группы в ролике появились Юрий Шевчук, Найк Борзов, Илья Прусикин (Little Big), Lizer, Tatarka, Владимир Котляров («Порнофильмы»), Евгений Маргулис, актер Леонид Барац, журналист Михаил Козырев, актриса Валерия Ланская и группа The Hatters.

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