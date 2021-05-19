Манижа в финале «Евровидения», Feduk ищет убийцу Карабаса-Барабаса и другие новости дня

Манижа вышла в финал «Евровидения», который пройдет 22 мая. «Горжусь быть на этой сцене с такой поддержкой. Я вас очень люблю», — написала она в инстаграме.

Роскосмос выставил на продажу спускаемую капсулу корабля «Союз МС-08». На ней в 2018 году космонавты успешно вернулись с МКС.

В возрасте 53 лет умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советской киносказке «Приключения Буратино». Последние три года она боролась с онкологическим заболеванием.

«Лента» купит 161 российский супермаркет Billa. Они перейдут под бренд «Ленты», а торговая марка «Билла Россия» перестанет существовать.

Деми Ловато совершили каминг-аут как небинарная персона. Актриса попросила использовать по отношению к себе местоимение «они».

Хейтеры Илона Маска создали токен StopElon. Они планируют разбогатеть, выкупить 80% акций Tesla и «уничтожить самого большого манипулятора рынком из всех».

Продукты из «Вкусвилла» теперь можно заказать на AliExpress. Пока опция доступна пользователям из Москвы, но в скором времени появится в Петербурге и других городах.

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова снимет фильм «Кракен». Он расскажет, как доблестные российские подводники сражаются со страшным чудищем из глубин океана.

«Чикен Карри» представили новую версию клипа «Бэнгер». В нем детектив Feduk расследует убийство Карабаса-Барабаса, а главным подозреваемым становится Буратино.

Студия Warner Bros. снимет ремейк культового триллера про вампиров «Голод». В оригинальной картине главные роли исполнили Катрин Денев и Дэвид Боуи.

В сети появился новый тизер сериала «Девять идеальных незнакомцев» с Николь Кидман. Проект основан на одноименной книге Лианы Мориарти, написавшей роман «Большая маленькая ложь».

В ресторанах двух десятков российских городов можно попробовать дегустационные сеты по специальной цене. Это проект «Новые имена by Courvoisier» от Российского ресторанного фестиваля. До 5 июня организаторы будут искать и поддерживать новые заведения, которые открылись за последний год.

Фестиваль «Форма», который пройдет с 8 по 11 июля в «Басманном дворе», раскрыл первую волну участников. В программе — перформанс от Павла Пепперштейна, секретный проект от Максима Диденко, якутское техно, фем-панк, эмо-рок, «Шепот-опера» и много (очень много!) чего еще. Все подробности — здесь.