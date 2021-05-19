Пепперштейн, Диденко и якутское техно: фестиваль «Форма» раскрыл первую волну участников

Фестиваль экспериментального искусства «Форма», который пройдет с 8 по 11 июля в «Басманном дворе», поделился с «Афишей Daily» первой волной участников. На мероприятии будет несколько сцен — посвященных музыке, театру и современному искусству. Программу для них составляли режиссеры, артисты и художники — эксперты в своей области.

Игорь Сухов, заведующий музыкальной программой бара «Хитрые люди», соберет на фестивале представителей российской гитарной сцены. За четыре дня на «Форме» выступят московские нойз-рок-группы Jars и «ИБН», женский психоделик-квартет Lucidvox, фем-панк-команда из Петербурга «Лоно», гаражные панк-рокеры Kick Chill из Брянска и «Поспишь потом» из Нижнего Новгорода, а также эмо-группы «Маяк» и «даша онзероад».

А еще в музыкальной программе — семейный дуэт Sintipon, исполняющий атмосферный электропоп с уклоном в краутрок, и инструментальное трио «Дочь придет в гости», основатели которого играют интеллектуальный фанк-джаз-гараж.

Среди участников экспериментальной сцены, за которую будет отвечать Денис Смагин, — театрально-музыкальная группа «Вещь» из Иванова, лидеры якутского техно Uraan, электронный проект саунд-артиста Романа Кутнова Corell, мультихудожник Саша Князев с его «Газлайтером» и команда «Всадники ЖКХ», играющая постпанк по канонам английской классики.

Борис Лесной и «Фонема-хор» представят «Шепот-оперу», содержание которой составляют фонетические ландшафты и формулы, а агентство MUPE представит работу видеохудожника Петра Ладена «Завтра не наступит» со световой инсталляцией и живым саундтреком в исполнении пианиста Дмитрия Баталова.

Куратором театральной сцены выступит Алексей Киселев, а одним из ее самых титулованных участников — Максим Диденко. В 2019 году он представил на «Форме» кросс-дисциплинарный перформанс «Коллайдер» c участием Shortparis, медиахудожника Олега Михайлова, студии Sila Sveta и сотни перформеров. Формат участия режиссера в этом году будет объявлен позже.

Компанию Диденко составят петербургский театр «Организмы» со спектаклем «Клоуны в лесу», хореограф Юлия Арсен, которая исполнит сольный танцевальный перформанс «Пакет», и танцовщица Ольга Цветкова, задумавшая утроить «перформанс перформансов».

Арт-программа фестиваля, за которую отвечает основатель галереи «25Кадр» Алиса Булчак, объединит арт-произведения и перформансы Павла Пепперштейна, Олега Кулика, Анны Михайловой, Маяны Насыбуловой, Алины Измайловой, Анастасии Литвиновой, Андрея Сяйлева, Ирины Дрозд и Янины Черных.

Узнать подробную программу и купить билеты можно на сайте фестиваля, а следить за новостями — в фейсбуке, «ВКонтакте», инстаграме и телеграм-канале «Формы». Сейчас билет на все дни фестиваля стоит 4400 рублей, но перед началом цена вырастет до 6800.

Фестиваль «Форма» проходит в Москве с 2011 года. Его главная цель — продвижение современного экспериментального искусства.