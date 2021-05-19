Warner Bros. снимет ремейк триллера «Голод» с Катрин Денев и Дэвидом Боуи

Оригинальный хоррор снял режиссер Тони Скотт в 1983 году. Главные роли в нем исполнили Катрин Денев , Дэвид Боуи и Сьюзан Сарандон.

Кинокомпания Warner Bros. начала работу над ремейком культового триллера «Голод». Новый сценарий напишет Джессика Шарзер — автор «Американской истории ужасов», а режиссером станет Анджела Робинсон («Профессор Марстон и Чудо-женщины», «Настоящая кровь»), пишет Deadline.

Мириэм — последняя представительница расы вампиров. Она целыми днями блуждает по роскошному особняку, а по ночам ищет свежую кровь в клубах Манхэттена вместе с напарником Джоном. Однажды мужчина неожиданно начинает быстро стареть, и Мириэм находит еще одну помощницу. Так появляется страстный, но ужасающий любовный треугольник.

Актерский состав и другие детали проекта Warner Bros. пока не раскрываются. Известно, что продюсерами фильма выступят Грег Берланти и Сара Шехтер. Майк МакГрат будет исполнительным продюсером.