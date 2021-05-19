«Лента» купит сеть супермаркетов «Билла» в России. Сумма сделки составит 215 млн евро

Ретейлер «Лента» заключил соглашение о покупке «Билла Россия», которая владеет сетью супермаркетов. Сделку планируют закрыть летом 2021 года, а ее сумма составит 215 млн евро (19,3 млрд рублей). Об этом говорится в сообщении «Ленты».

«Лента» интегрирует в свою сеть 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия». Магазины переведут под бренд «Лента», и торговая марка «Билла Россия» перестанет существовать.

Billa принадлежит немецкой REWE Group, а ее штаб-квартира находится в австрийском Винер-Нойдорфе. В России большая часть магазинов сети расположена в Москве и Московской области. По словам «Ленты», после их приобретения доля ретейлера в этом регионе составит около 3%.

«Лента» была основана в Петербурге в 1993 году и изначально развивалась на северо-западе России. Первые магазины за пределами Петербурга и Ленобласти сеть открыла в 2006 году, а в Москву пришла в 2013-м. Сейчас, по данным самой компании, «Ленте» принадлежит 255 гипермаркетов и 139 супермаркетов по всей России.

Недавно другая крупная торговая сеть — «Магнит» — договорилась о приобретении «Дикси». Под управление «Магнита» перейдут 2612 новых магазина с сохранением прежнего бренда. Сумма сделки будет основана на стоимости бизнеса «Дикси», который оценивается в 92,4 млрд рублей.