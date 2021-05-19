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Деми Ловато совершила каминг-аут как небинарная персона

Семён Гудошников
Сегодня в 14:32

Американская актриса и певица Деми Ловато идентифицирует себя как небинарную персону — человека, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру. Об этом они объявили в своем твиттере.

По словам артистки, они пришли к этому выводу после полутора лет самоанализа. Ловато попросила отныне использовать по отношению к себе местоимение «они». Такое обращение, как считает актриса, поможет выразить изменчивость в их гендерной репрезентации.

Ловато отмечает, что еще учится быть собой и не считает себя экспертом в этом вопросе. Они выпустят серию роликов, где поговорят с другими небинарными людьми об их гендерной идентичности.

В конце марта в подкасте Джо Рогана Ловато сделала каминг-аут как пансексуалка, то есть как человек, способный испытывать романтическое или сексуальное влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности.

На протяжении всей карьеры Ловато открыто поддерживала ЛГБТ-сообщество. Когда в 2016 году в Северной Каролине был принят закон против ЛГБТ, они отменили свои гастроли в этом штате.

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