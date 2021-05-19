Продукты из «Вкусвилла» появились на AliExpress

Продукты из супермаркетов «Вкусвилл» появились в разделе «Есть!» в приложении AliExpress. Пока они доступны пользователям из Москвы, но в скором времени их можно будет заказать в Петербурге и других городах. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Заказы из «Вкусвилла» доставят собственные курьеры и партнеры из служб такси. Заказ не имеет обязательной минимальной суммы и будет доставлен в течение 2 часов.

На AliExpress представлены все категории товаров «Вкусвилла» — готовая кулинария, молочные продукты, фрукты и овощи, напитки, заморозка и другие. Общий ассортимент магазина — более 3000 товаров.

Пользователь сможет выбрать товары из ближайшего магазина. Заказ соберут сотрудники супермаркета в порядке живой очереди. Если товара нет в наличии или у него заканчивается срок годности, сотрудник позвонит покупателю и согласует изменения.

Сеть магазинов продуктов здорового питания «Вкусвилл» основана в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. На данный момент компании принадлежит более 1300 супермаркетов по всей России, 2 магазина и 1 кафе в Нидерландах.

В 2019 году «ВкусВилл» запустил доставку продуктов по Москве, Подмосковью, Петербургу и всем 49 городам присутствия. В том же году товары из сети супермаркетов начали продаваться в онлайн-магазине Wildberries.