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Начался гастрономический фестиваль «Новые имена». В меню: сеты от только открывшихся ресторанов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:17

17 мая открывается первый проект «Новые имена by Courvoisier» от Российского ресторанного фестиваля (РРФ). До 5 июня организаторы будут искать и поддерживать новые рестораны, которые открылись за последний год. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба РРФ.

Гостям предложат дегустационные сеты из 3–5 популярных блюд. Цена фиксированная — 790, 990 или 1490 рублей за сет. Для любителей сладкого в меню будет представлен традиционный десертный сет РРФ — Café Courvoisier. В него войдут десерт от шеф-повара, порция коньяка Courvoisier VSOP и эспрессо.

«Многие гости в рамках РРФ разрывались между знаковыми местами и новыми проектами. Я решил выделить всех новичков в отдельный фестиваль, чтобы рассказать о каждом из них и привлечь аудиторию проекта в недавно открытые рестораны», — поделился основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев.

Партнерами фестиваля станут МТС «Твой бизнес» и «Знаем лично» — проекты поддержки предпринимателей. В июне они наградят заведения, которые наберут больше всего голосов в конкурсе.

«Предприниматели — смелые люди. Они вкладывают собственные деньги в сервисы, продукты и технологии, которые делают нашу повседневность комфортнее, технологичнее, качественнее и вкуснее. Их труд делает города нашей страны новыми местами силы, где хочется остаться. Мы хотим их поддержать с помощью наших продуктов и сервисов, которые помогают справляться с рутинными задачами. Мы считаем, что лучшая реклама для нас — это бизнес, которому мы помогли», — отметила руководитель центра экосистемных продуктов для малого и микробизнеса Дарья Ведерникова.

Полный список ресторанов, участвующих в фестивале, и другие подробности «Новых имен by Courvoisier» можно найти на сайте проекта.

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