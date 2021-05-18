В сети появился новый тизер сериала «Девять идеальных незнакомцев» с Николь Кидман

Шоу выйдет 18 августа. Оно расскажет о гостях таинственного курорта «Дом Транквиллум», расположенного в лесу. Внешне спокойное место таит в себе немало загадок, но приехавшие на ретрит туристы не догадываются о них.

В сети появился второй тизер нового сериала Николь Кидман «Девять идеальных незнакомцев». Видео опубликовал стриминговый сервис Hulu на своем ютьюб-канале.

Кидман исполняет в сериале роль директора курорта. Среди гостей «Дома Транквиллума» будут Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Реджина Холл, Бобби Каннавейл, Грейс Ван Паттен, Ашер Кедди, Майкл Шеннон, Самара Уивинг и Мелвин Грегг. Больше кадров с ними можно увидеть здесь.

В «Девяти идеальных незнакомцах» будет восемь эпизодов. Они будут основаны на одноименной книге Лианы Мориарти. Сценарий сериала написали Дэвид Э. Келли, Джон Генри Баттерворт и Саманта Штраус. Последние двое выступают шоураннерами проекта.

Келли ранее уже работал над экранизацией творчества Мориарти. Он написал телеадаптацию ее романа «Большая маленькая ложь», которую также продюсировала Кидман. Осенью актриса подтвердила, что у шоу появится третий сезон.