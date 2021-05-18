перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился новый тизер сериала «Девять идеальных незнакомцев» с Николь Кидман Вчера в 23:14
Pablo Merchán Montes/Unsplash Кооператив «Черный» запустил краудфандинговую компанию для открытия собственного обжарочного цеха
Кооператив «Черный» запустил краудфандинговую компанию для открытия собственного обжарочного цеха Вчера в 22:33
Площадь перед собором Парижской Богоматери закрыли из‑за загрязнения воздуха свинцом Вчера в 21:28
Разгром издания Tut.by, мультсериал от создателя «Рика и Морти» и другие новости дня Вчера в 20:54 Дайджест
В Беларуси задержали 13 сотрудников Tut.by Вчера в 19:41
«Сбер» запустил приложение для определения COVID-19 по кашлю Вчера в 19:24
Fr Lawrence Lew, O.P./Flickr Петербуржец прогулялся по Коломне с котом и вороной. В тиктоке предположили, что он идет к Булгакову
Петербуржец прогулялся по Коломне с котом и вороной. В тиктоке предположили, что он идет к Булгакову Вчера в 19:14
Disney показал тизер мультсериала «Монстры за работой». Это спин-офф «Корпорации монстров» Вчера в 18:44
Театр «Практика» будет ставить спектакли на территории Музея Москвы Вчера в 18:16
S7 отменила все рейсы в Турцию до конца октября. Но с возможностью возобновления Вчера в 18:15
Депутаты одобрили запрет избираться в Госдуму тем, кто причастен к экстремистским организациям Вчера в 17:55
GQ/YouTube Автор «Рика и Морти» Дэн Хармон выпустит первый блокчейн-мультсериал
Автор «Рика и Морти» Дэн Хармон выпустит первый блокчейн-мультсериал Вчера в 16:54
Ссылка на сайт участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой открывает сайт с хентаем Вчера в 16:49
Ученые создали первый препарат для оперативного лечения COVID-19 Вчера в 16:10
Роспотребнадзор опечатал ЦДМ на Лубянке после фан-встречи с актерами «Майора Грома» Вчера в 16:09
Ларс фон Триер снимет третий сезон сериала «Королевство». Продолжение шоу выйдет в 2022 году Вчера в 15:45
DMX/Instagram DMX в своем последнем интервью рассказал, что встретился с ангелом
DMX в своем последнем интервью рассказал, что встретился с ангелом Вчера в 15:23
Патриарх Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство и запретить его для иностранцев Вчера в 15:13
На Ural Music Night выступят «Андреграунд», «Запрещенные барабанщики» и Funk’n’Stein Вчера в 15:12
HBO приобрел права на фильм «Маша» с Анной Чиповской Вчера в 14:29
Отключить рекламу

В сети появился новый тизер сериала «Девять идеальных незнакомцев» с Николь Кидман

Юлия Онодэра
Вчера в 23:14

В сети появился второй тизер нового сериала Николь Кидман «Девять идеальных незнакомцев». Видео опубликовал стриминговый сервис Hulu на своем ютьюб-канале.

Шоу выйдет 18 августа. Оно расскажет о гостях таинственного курорта «Дом Транквиллум», расположенного в лесу. Внешне спокойное место таит в себе немало загадок, но приехавшие на ретрит туристы не догадываются о них.

Кидман исполняет в сериале роль директора курорта. Среди гостей «Дома Транквиллума» будут Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Реджина Холл, Бобби Каннавейл, Грейс Ван Паттен, Ашер Кедди, Майкл Шеннон, Самара Уивинг и Мелвин Грегг. Больше кадров с ними можно увидеть здесь.

В «Девяти идеальных незнакомцах» будет восемь эпизодов. Они будут основаны на одноименной книге Лианы Мориарти. Сценарий сериала написали Дэвид Э. Келли, Джон Генри Баттерворт и Саманта Штраус. Последние двое выступают шоураннерами проекта.

Келли ранее уже работал над экранизацией творчества Мориарти. Он написал телеадаптацию ее романа «Большая маленькая ложь», которую также продюсировала Кидман. Осенью актриса подтвердила, что у шоу появится третий сезон.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить