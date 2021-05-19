Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино»

В возрасте 53 лет скончалась актриса Татьяна Проценко, наиболее известная ролью Мальвины в советской киносказке «Приключения Буратино». Об этом пишет РБК со ссылкой на ее мужа, актера и журналиста Алексея Войтюка.

Последние три года Проценко боролась с онкологическим заболеванием. Она умерла в больничной реанимации в 10.30 утра 19 мая. Дата и место прощания пока неизвестны.