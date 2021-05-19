Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино»

В возрасте 53 лет скончалась актриса Татьяна Проценко, наиболее известная ролью Мальвины в советской киносказке «Приключения Буратино». Об этом пишет РБК со ссылкой на ее мужа, актера и журналиста Алексея Войтюка.
Последние три года Проценко боролась с онкологическим заболеванием. Она умерла в больничной реанимации в 10.30 утра 19 мая. Дата и место прощания пока неизвестны.
В актерский состав «Приключений Буратино» Проценко попала случайно. Ассистент режиссера картины познакомился с ней в поезде. После успеха киносказки специально под нее был написан сценарий ленты про Красную Шапочку. Но из‑за сотрясения мозга актрисе запретили сниматься в кино и в итоге на главную роль утвердили Яну Полтавскую.
Проценко закончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. Актерской карьерой она больше не занималась.