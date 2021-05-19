Хейтеры Илона Маска выпустили токен StopElon. Они хотят «уничтожить главного манипулятора рынком»

На рынке криптовалют появился токен StopElon. Его создали анонимные энтузиасты, которые недолюбливают Илона Маска за его влияние на стоимость биткоина. Их главная цель — «уничтожить самого большого манипулятора рынком из всех».

«Илон Маск печально известен тем, что безответственно манипулирует рынком криптовалют с помощью своего твиттера. Недавно он написал, что Tesla перестанет принимать биткоины в качестве оплаты и вызвал массовый крах по всему миру. <…> Он пытался вложиться в криптовалюту целую вечность, без конца писал твиты об этом и даже пошел в „Saturday Night Live“, чтобы поднять стоимость Dogecoin! Это нелепо! Он играет с портфелями как с конфетками. Он был и всегда будет нарциссом-миллиардером»

Разработчики планируют лишить основателя Tesla контроля над компанией и разбогатеть. Для этого они придумали план, который состоит из пяти ступеней. Сейчас они находятся на «первой фазе» — уже запустили сайт, теперь создают фирменные мемы и стикеры.

На последнем этапе создатели StopElon планируют выкупить около 80% акций Tesla, чтобы получить влияние на действия компании. Согласно уставу производителя для внесения крупных изменений нужно быть держателем не менее двух третей ценных бумаг.

Токен StopElon запустили 15 мая, спустя четыре дня монета торгуется за 0,00004 доллара, а за последние сутки курс вырос на 125%. Чтобы купить криптовалюту, нужно использовать несколько приложений и адресов с транзакциями. Пользователи Reddit активно призывают вкладываться в валюту.

13 мая Илон Маск приостановил продажу электромобилей за биткоины и обвалил тем самым их курс на 17%. Спустя несколько дней бизнесмен намекнул, что Tesla продаст или уже продала свои биткоины, и вновь обвалил курс токена. Позже он опроверг это заявление, но положение биткоина сильно не улучшилось.