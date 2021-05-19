Студия Никиты Михалкова снимет фильм о поединке атомной подводной лодки с кракеном

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова планирует снять картину о противостоянии атомной подводной лодки с кракеном. Об этом сообщил гендиректор студии Леонид Верещагин, представляя проект Фонду кино с просьбой поддержки.

Картина получит название «Кракен», а ее съемки планируют начать через год, но возможны задержки. Сейчас проект находится в подготовительном периоде.

«Все драматургические ходы, все, что будет придумываться, для нас должно подчеркивать работу наших моряков, которые без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг», — описал задумку Верещагин.

Творческо-производственное объединение «Тритэ» было основано Никитой Михалковым и его единомышленниками в 1987 году. За плечами студии более четырех десятков картин, включая трилогию «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник». Из недавних работ компании — «Серебряные коньки», «Стрельцов» и «Т-34».