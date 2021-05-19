«Чикен Карри» сняли для Feduk новый клип на песню «Бэнгер». В нем появились Александр Гудков и Ян Гэ

Продакшн-студия «Чикен Карри» сняла новую версию клипа на трек Feduk «Бэнгер». В нем сыграли Александр Гудков, Ян Гэ, Денис Дорохов, Илья Гадаев и другие, режиссером выступил Роман Ким.
В ролике детектив в исполнении Федука расследует убийство Карабаса-Барабаса. А главным подозреваемым оказывается Буратино, которого играет Дорохов.
«Бэнгер», спродюсированный Cream Soda, вышел в прошлом ноябре. Впоследствии песня попала в совместный альбом музыкантов «ЙАЙ». По случаю релиза пластинки «Афиша Daily» поговорила с ее авторами о формуле хита, медных трубах и тонкостях работы продюсера и артиста.
Подробности по теме
В новом клипе Feduk появились его девушка и красивые морские пейзажи