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Манижа вышла в финал «Евровидения». Он пройдет 22 мая

Виктория Шанина
Сегодня в 8:31

Манижа, которая представляет Россию на «Евровидении-2021», прошла в финал конкурса. Первый полуфинал состоялся вечером 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

«Горжусь быть на этой сцене с такой поддержкой. Я вас очень люблю. Спасибо вам большое. До встречи в финале», — написала певица в своем инстаграме.

За лучших участников голосовали жюри и телезрители. В число финалистов также попали музыканты из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал пройдет 20 мая. На нем выберут еще 10 участников, которые выступят 22 мая в финале. Страны «Большой пятерки» «Евровидения» (основатели конкурса: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также победитель прошлого конкурса (Нидерланды) попадают в финал автоматически.

8 марта стало известно, что Россию на «Евровидении» в 2021 году представит Манижа с песней «Русская женщина». Спустя месяц клип певицы стал самым просматриваемым среди всех участников «Евровидения» этого года — сейчас под видео Манижи на официальном ютьюб-канале конкурса 10,9 млн просмотров. В середине апреля ее трек номинировали на премью Eurostory Best Lyrics Award, которую выдают за лучший текст.

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