Роскосмос выставил на продажу спускаемую капсулу корабля «Союз МС-08»

Предлагается только один вариант использования капсулы — ее можно показывать на выставке на аэрокосмическую тематику. Зато выставить аппарат можно как на государственной, так и на частной экспозиции.

Компания «Главкосмос» («дочка» госкорпорации Роскосмос ) выставила на продажу оригинальный корпус спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08». В 2018 году на нем вернулся экипаж МКС на Землю.

По запросу заказчика «Главкосмос» предоставит полный комплекс услуг по доработке капсулы. Например, компания может изготовить макет, стенд для макета, оформить на таможне и перевезти макет к месту установки, а также оформить всю необходимую документацию.

Цена лота не сообщается. Чтобы купить модуль, необходимо оставить заявку на сайте «Главкосмоса».

«Спускаемый аппарат является собственностью Госкорпорации „Роскосмос“ и с согласия собственника предлагается потенциальному заказчику», — сообщается на сайте компании.

Представители компании рассказали РИА «Новости», что впервые выставляют на продажу капсулы. Цена не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров.

«Если этот объект представит интерес, то „Главкосмос“ сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например, по завершении туристических миссий», — сказал гендиректор компании Дмитрий Лоскутов.

В марте 2018 года корабль «Союз МС-08» стартовал с космодрома Байконур к МКС. На борту находились три члена экипажа экспедиции МКС-55/56: космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и два астронавта НАСА Эндрю Фостейл и Ричард Арнольд.