Патриарх Кирилл против тирании, актеры «SNL» против Илона Маска и другие новости дня

Патриарх Кирилл в своей предпасхальной проповеди предупредил власть об опасности тирании. Это показали в выпуске «Слово пастыря» на Первом канале.

Росстат подсчитал общее число умерших россиян от коронавируса за год — оно достигло 249 702 человек. В марте этого года скончались 23 715 человек с COVID-19.

В России зарегистрировали еще 9270 случаев коронавируса. За сутки умерли 392 пациента, вылечились — 8637.

В Индии выявили 401,9 тыс. случаев COVID-19 за сутки — это новый мировой рекорд. Общее число скончавшихся за все время пандемии достигло 211 тыс.

Италия с 3 мая начнет выдавать визы российским туристам. Они начнут действовать не раньше 1 июня.

Художница Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии, объявила голодовку. Она требует сделать открытым процесс по ее делу.

В московских больницах появятся тайные пациенты под видом больных. Они будут следить за работой и поведением медперсонала.

Актерам «Saturday Night Live» не понравился твит Маска, в котором он заявил, что идет на шоу за бесплатной рекламой. Теперь он рискует провести выпуск в полном одиночестве, если состав передачи откажется от участия.

Повзрослевшая героиня мема «Девочка-катастрофа» продала его за полмиллиона долларов в виде NFT-токена. К слову, девочке уже 21 год.

Дочь фронтмена Megadeth Электра Мастейн выпустила первый сингл «Evergreen». Она исполняет поп-музыку, и на треш-метал в ее треке нет даже намека.

Встречайте свежие субботние клипы — Shortparis, маршируя и размахивая флагами, поздравляют поклонников с 1 Мая, а Gojira рассказывает историю спасения тибетского ребенка от политического режима.

Специальный комитет, голосующий тайно, больше не будет отбирать номинантов на «Грэмми» в жанровых категориях. Коллегии оставили только технические категории.

Тайка Вайтити исполнит роль капитана Черная Борода в комедийном сериале «Наш флаг означает смерть». Он также поставит пилотный эпизод проекта.

2 мая «Афиша» проведет трансляцию спектакля «Приказ короля» екатеринбургского театра «Урал Опера Балет». Показ пройдет в рамках «Золотой маски online», а посмотреть его получится в соцсетях.