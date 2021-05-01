Росстат: за год пандемии в России умерли почти 250 тыс. человек

Общее число умерших россиян с коронавирусом за год пандемии достигло 249 702. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В марте 2021 года умерли 23 715 человек, у которых диагностировали COVID-19. В 15 003 случаях инфекцию зафиксировали как основную причину смерти, в 2454 случаях — она предполагалась как основная причина, но не была подтверждена лабораторно. В 1401 случае заражение способствовало возникновению осложнений, ускоривших смерть от других заболеваний, а в 4857 случаях не повлиял на наступление смерти.

Суммарно в марте скончались 191,3 тыс. человек, что на 25,3% (на 38,6 тыс.) больше, чем в том же месяце прошлого года.

Согласно статистике оперштаба по ситуации с заболеванием, по причине COVID-19 за весь период пандемии умерли 110 128 россиян.