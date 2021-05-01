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Художница Юлия Цветкова объявила голодовку. Она требует, чтобы процесс по ее делу сделали открытым

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:15

Художница и ЛГБТК-активистка Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии, объявила голодовку. Об этом сообщается в фейсбуке ее матери Анны Ходыревой.

Цветкова требует ускорить рассмотрение своего дела, подчеркивая, что оно длится уже почти два года. Она также хочет, чтобы процесс по ее делу сделали открытым.

«Мое требование просто. Я прошу государство „быть мужиком“. Хотите меня осудить? Пожалуйста. Но делайте это открыто. Я требую открыть мой процесс для общественности, так как основания для его закрытия притянуты за уши. Я требую дать мне возможность защищаться всеми законными методами, и допустить в процесс общественного защитника», — написала Цветкова.

Она отметила, что ее дело раз за разом отправляли на «доследование» и добавляли в него «весьма сомнительные» доказательства. Кроме того, ей долго не могли назначить суд, а сейчас заседания идут по одному в месяц.

Осенью 2020-го на Юлию Цветкову завели дела об ЛГБТК-пропаганде и распространении порнографии за рисунки, опубликованные в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.

С ноября 2019 года по март 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. 11 декабря 2020-го суд оштрафовал художницу на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В феврале прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение в отношении Юлии Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии. Девушке грозит от двух до шести лет колонии.

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