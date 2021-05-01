Дочь фронтмена Megadeth стала певицей. Она выпустила первый сингл «Evergreen»

Артистка решила не идти по стопам своего отца, группа которого входит в «большую четверку» треш-метала. Она исполняет поп-музыку с вокалом, пропущенным через автотьюн.

Дочь фронтмена Megadeth Дэйва Мастейна, Электра, представила дебютный сингл «Evergreen». Его можно послушать на популярных стриминговых сервисах.

«В „Evergreen“ я делюсь своим музыкальным и жизненным опытом. Мне постоянно кажется, что я не оправдываю ожиданий и сознательно игнорирую их», — заявила Электра в пресс-релизе, который цитирует CoS.

В 2022 году у исполнительницы выйдет первый альбом. Его детали пока что не раскрываются.