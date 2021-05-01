Организаторы «Грэмми» отменили голосование тайного комитета по основным категориям

Национальная академия искусства и науки звукозаписи упразднила тайное голосование специального комитета, которым отбирали номинантов в жанровых категориях. Об этом сообщает Pitchfork.

Претендентов на награды выбирала коллегия, в которую входило от 15 до 30 представителей индустрии. Такая система существовала с 1989 года, а с 1995 года комитет отбирал артистов в «большую четверку» номинаций, в которую входят «Альбом года», «Пенся года», «Запись года» и «Лучший новый артист».

Комитет по-прежнему будет голосовать в технических номинациях, например, «Лучший продюсер», «Лучшая упаковка альбома» и «Лучшие тексты из буклета к альбому». Кроме того, академия ввела новые категории «Global Music Performance»(«Лучшее глобальное выступление») и «Música Urbana Album» («Лучший городской альбом на испанском языке»).

В прошлом году «Грэмми» решила переименовать несколько номинаций, чтобы лучше описать достоинства или характеристики исполнений и песен. Теперь категория Urban Contemporary Album («Современный городской альбом») будет называться Progressive R’n’B Album («Прогрессивный R’n’B-альбом»), а из названия номинации Latin Rock, Urban or Alternative Album исчезло слово urban, и теперь это просто Latin Rock or Alternative Album («Альбом в жанре латинского рока или альтернативного»). Это не связано напрямую с критикой термина urban для определения музыкальных композиций, заявили организаторы. Ранее один крупнейших звукозаписывающих лейблов в США — Republic Records — перестал использовать этот термин для описания музыки, написанной чернокожими артистами. Многие считают понятие urban обобщением, которое неточно описывает сразу несколько культурно богатых форм искусства.