В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 9270 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 539 заболевших больше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Саратовской, Иркутской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 814 558. За последние сутки вылечились 8637 человек, за все время — 4 436 583. За сутки умерли 392 пациента, за весь период — 110 520.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 151,1 млн человек, 3,1 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений, на первом — США (32,3 млн). На втором месте — Индия (19,1 млн), на третьем — Бразилия (14,6 млн), на четвертом — Франция (5,6 млн), на пятом — Турция (4,8 млн).