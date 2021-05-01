В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 9270 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 539 заболевших больше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Саратовской, Иркутской и Свердловской областях.