«Афиша» проведет трансляцию спектакля «Приказ короля». Показ пройдет в рамках «Золотой маски online»

«Афиша» 2 мая проведет трансляцию спектакля «Приказ короля» театра «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга. В 2020 году постановка Вячеслава Самодурова была отмечена двумя премиями «Золотая маска», в том числе за лучшую работу хореографа.

Показ спектакля продолжит программу «Золотая маска online», которая дает зрителям возможность смотреть спектакли фестиваля прямо у себя дома. Трансляция «Приказа короля» начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть все трансляции можно будет на сайте «Рамблера» либо в соцсетях «Афиши» — в фейсбуке, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».