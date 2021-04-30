«Афиша» проведет трансляцию спектакля «Приказ короля». Показ пройдет в рамках «Золотой маски online»

«Афиша» 2 мая проведет трансляцию спектакля «Приказ короля» театра «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга. В 2020 году постановка Вячеслава Самодурова была отмечена двумя премиями «Золотая маска», в том числе за лучшую работу хореографа.
Показ спектакля продолжит программу «Золотая маска online», которая дает зрителям возможность смотреть спектакли фестиваля прямо у себя дома. Трансляция «Приказа короля» начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть все трансляции можно будет на сайте «Рамблера» либо в соцсетях «Афиши» — в фейсбуке, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
В этом году в афишу «Золотой маски online» вошли спектакли «Идиот» новосибирского театра «Старый дом», «Чернобыльская молитва» воронежского Никитинского театра, «Приказ короля» театра «Урал Опера Балет» и «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» БДТ им. Г.А.Товстоногова.
Партнеры программы «Золотая маска online 2021» — «Сбер», Rambler Group и благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Программа проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.