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«Афиша» проведет трансляцию спектакля «Приказ короля». Показ пройдет в рамках «Золотой маски online»

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:20

«Афиша» 2 мая проведет трансляцию спектакля «Приказ короля» театра «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга. В 2020 году постановка Вячеслава Самодурова была отмечена двумя премиями «Золотая маска», в том числе за лучшую работу хореографа.

Показ спектакля продолжит программу «Золотая маска online», которая дает зрителям возможность смотреть спектакли фестиваля прямо у себя дома. Трансляция «Приказа короля» начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть все трансляции можно будет на сайте «Рамблера» либо в соцсетях «Афиши» — в фейсбуке, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Все зрители жаждут больших и протяженных спектаклей, не только в России — это нормальное зрительское желание. Мой интерес — понять, как может выглядеть крупная хореографическая форма сегодня. Можно ли сделать спектакль, используя лекала балетов-феерий конца XIX века, чтобы спектакль при этом был современным. Чтобы это выяснить, мы сколотили команду авантюристов и отправились в путешествие. Настоящий сюжет «Приказа короля» — путешествие на край света в поисках красоты.
Вячеслав Самодуров
Режиссер

В этом году в афишу «Золотой маски online» вошли спектакли «Идиот» новосибирского театра «Старый дом», «Чернобыльская молитва» воронежского Никитинского театра, «Приказ короля» театра «Урал Опера Балет» и «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» БДТ им. Г.А.Товстоногова.

Партнеры программы «Золотая маска online 2021» — «Сбер», Rambler Group и благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Программа проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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