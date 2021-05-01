Италия возобновит выдачу туристических виз россиянам 3 мая

Италия с 3 мая начнет выдавать визы российским туристам. Об этом сообщает генеральное консульство страны в Москве.

Пока что подать обращение могут только те, кто уже получал итальянскую визу, срок которой истек в период пандемии и приостановки транспортного сообщения. Речь идет о периоде с 1 января 2020 года по настоящее время.

Срок действия документа будет начинаться не раньше 1 июня. Сейчас обладатели шенгенских туристических виз не имеют права въезжать в Италию и другие страны Шенгенского соглашения. Консульство рекомендует смотреть информацию об ограничениях на сайте МИДа и портале Viaggiare Sicuri.

В конце марта Италия ужесточила правила для граждан, которые возвращаются в страну из других государств Евросоюза. Их обязали соблюдать пятидневный карантин по прибытии. Ранее такие же правила действовали для приезжающих из стран, не входящих в ЕС. Позже министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил о скором открытии границ для россиян.