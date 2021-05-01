Патриарх Кирилл выступил с предпасхальной проповедью. Он предупредил власть об опасности тирании

Патрирах Московский и всея Руси Кирилл выступил в предпасхальном выпуске программы «Слово пастыря» на Первом канале. В своей речи он обратился к «большим и малым» начальникам и предостерег их от скатывания в тиранию. Трансляция богослужения из храма Христа Спасителя ведет телеканал «Союз».

«Когда я говорю „мы“, я имею в виду всех — и церковную власть, и светскую власть. И духовенство, и мирян. И всяких начальников: больших и малых. Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией», — сказал глава РПЦ.