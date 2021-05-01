Тайка Вайтити сыграет Черную Бороду в сериале о пиратах «Наш флаг означает смерть»

Тайка Вайтити исполнит роль капитана Черная Борода в комедийном сериале «Наш флаг означает смерть». Об этом сообщает Deadline.

Артист также выступит режиссером пилотного эпизода шоу. Главная роль в проекте досталась Ризу Дарби, с которым Вайтити работал над «Реальными упырями».

Дарби сыграет английского дворянина Стида Боннета, который в 1717 году решил стать пиратом и начать грабить торговые суда у берегов Северной Америки на корабле «Месть».

Сценарий написали Дэвидом Дженкинсом («Земляне») и Гаррет Баш («Однажды ночью» и сериал по «Реальным упырям»). «Наш флаг означает смерть» выйдет на платформе HBO Max. О дате премьеры пока не сообщается.

Сейчас Тайка Вайтити работает над блокбастером «Тор: Любовь и гром» — в январе начались съемки. Картина станет уже четвертой частью истории о супергерое с тяжелейшим молотом.