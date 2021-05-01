Shortparis проходят боевую подготовку в клипе «Говорит Москва»

Группа Shortparis представила клип на песню «Говорит Москва». Его можно посмотреть на ютьюбе.
В видео музыканты воссоздают советские образы, которые смешиваются с атрибутами современности. Герои ролика маршируют, проходят боевую подготовку и исполняют танцевальные номера.
Участники Shortparis сами срежиссировали и спродюровали видео. За съемку отвечал оператор Глеб Неупокоев.
Ранее коллектив принял участие в создании трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. По стихам поэта они написали песню «Эта ночь непоправима», которую сопроводили клипом.