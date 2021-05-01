Shortparis проходят боевую подготовку в клипе «Говорит Москва»

Группа Shortparis представила клип на песню «Говорит Москва». Его можно посмотреть на ютьюбе.

В видео музыканты воссоздают советские образы, которые смешиваются с атрибутами современности. Герои ролика маршируют, проходят боевую подготовку и исполняют танцевальные номера.