В Индии за сутки выявили более 400 тыс. случаев коронавируса. Это новый мировой рекорд

В Индии выявили 401,9 тыс. случаев коронавируса за сутки — это новый мировой рекорд. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Индии.

За все время пандемии COVID-19 диагнострировали у более 19 млн жителей страны. Сейчас десятый день подряд фиксируется более 300 тыс. случаев заражения, а общее число скончавшихся достигло 211 тыс.

Индия занимает второе место в мире после США по общему количеству выявленных случаев коронавируса.

По данным The New York Times, больницы в стране переполнены, запасы кислорода заканчиваются, а крематории не справляются с количеством погибших, из‑за чего часть из них сжигают в городских парках.