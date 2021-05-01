В московских больницах появятся тайные пациенты. Они будут следить за поведением медперсонала

В больницах Москвы появятся тайные пациенты — они будут проверять работу медперсонала учреждения и наблюдать за их поведением. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, департамент здравоохранения Москвы направит в больницы проверяющих и тайных пациентов — под видом обычных больных. Они будут фиксировать случаи плохого отношения медработников к больным. Врачей и медсестер заранее попросили не повышать голос на больных и «в целом вести себя пристойно», на что медики заявили, что соблюдать эти требование крайне непросто.

Baza утверждает, что такое решение власти приняли после инцидента в больнице имени Иноземцева. Тогда пьяные медсестры издевались над пожилой пациенткой, оскорбляли ее и желали смерти. После того, как видео с издевательствами выложили в интернет, медиков уволили, а Следственный комитет начала проверку.